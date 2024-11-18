Полиция в Калифорнии задержала российских рэперов Kai Angel и 9mice

Друга российского дизайнера Гоши Рубчинского, рэпера Kai Angel (Дмитрия Ицкова), задержали в Калифорнии вместе с другим рэпером из России 9mice (Сергеем Дмитриевым), сообщил Mash.

По информации источника, полиция задержала рэп-исполнителей прямо в процессе съемки клипа в Лос-Анджелесе. Для видеоролика Ицков и Дмитриев использовали автомобили и оружие. На это и обратила внимание местная полиция, которая прибыла на место съемок на девяти спецмашинах с оружием.

Рэперам предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, а также в потенциально опасном поведении. Правоохранительные органы продолжают проводить проверку в отношении россиян.

Ранее SHOT сообщил, что концерт рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Ереване заменили на выступление Гио Пика (Гио Джиоева). В настоящее время Долматов проходит лечение в московской клинике после дебоша в подмосковной бане в октябре.