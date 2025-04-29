«Каменный век в Европе»: теннисистка Кудерметова рассказала о блэкауте в Испании

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в соцсетях поделилась эмоциями после отключения электричества в столице Испании.

52-я ракетка мира выступает на турнире WTA 1000 в Мадриде. Кудерметова завершила свои выступления в одиночном разряде, проиграв в третьем круге украинке Марте Костюк, зато остается в борьбе за титул в паре с бельгийкой Элисе Мертенс.

Накануне соревнования в Мадриде были прерваны из-за отключения электричества. Перестали работать электронные системы ведения счета и определения аутов.

Кудерметова назвала ситуацию «каменным веком в Европе». Она опубликовала фотки из магазинов в Испании под конец дня: пустые полки, покупатели смели все товары.

Мирра Андреева успела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде до отключения света. Она должна сыграть в следующем матче с американкой Кори Гауфф.