«Каменный век в Европе»: теннисистка Кудерметова рассказала о блэкауте в Испании
Теннисистка Кудерметова рассказала о ситуации в Испании из-за блэкаута
Фото: [WTA]
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в соцсетях поделилась эмоциями после отключения электричества в столице Испании.
52-я ракетка мира выступает на турнире WTA 1000 в Мадриде. Кудерметова завершила свои выступления в одиночном разряде, проиграв в третьем круге украинке Марте Костюк, зато остается в борьбе за титул в паре с бельгийкой Элисе Мертенс.
Накануне соревнования в Мадриде были прерваны из-за отключения электричества. Перестали работать электронные системы ведения счета и определения аутов.
Кудерметова назвала ситуацию «каменным веком в Европе». Она опубликовала фотки из магазинов в Испании под конец дня: пустые полки, покупатели смели все товары.
Мирра Андреева успела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде до отключения света. Она должна сыграть в следующем матче с американкой Кори Гауфф.