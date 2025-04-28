Мирра Андреева вынесла украинку на турнире в Мадриде и сыграет с четвертой ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, уверенно обыграла украинку Юлия Стародубцеву на «тысячнике» в Мадриде — 6:1, 6:4.

Теперь в четвертьфинале Мирра сыграет против четвертой ракетки мира американки Кори Гауфф, которая сломила сопротивление представительницы Швейцарии Белинды Бенчич — 6:4, 6:2. Андреева дважды встречалась с Гауфф и проиграла оба матча. Правда, обе встречи датируются еще летом 2023 года.

За выход в четвертьфинал поспорят еще три россиянки — Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Анастасия Потапова. Самая тяжелая задача у Шнайдер, которой предстоит поединок со второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Екатерина Александрова ранее обыграла на турнире бывшую соотечественницу Дарью Касаткину, которая выступает за Австралию.