Камерунец из «Спартака» дал интервью на русском языке

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву после матча с «Зенитом» дал интервью журналисту Сергею Егорову («Футбольный Биги») на русском языке.

«Спартак» впервые обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года. Красно-белые одолели соперника в серии послематчевых пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России после того, как основное время матча завершилось нулевой ничьей. Камерунский защитник исполнил решающий удар.

«Сегодня я очень рад, потому что мы победили. «Зенит» — сложная команда, мы работали хорошо, стояли друг за друга, я очень рад», — продемонстрировал Ву неплохое произношение.

Кристофер Ву перешел в «Спартак» из французского «Ренна» лишь в сентябре прошлого года. 24-летний защитник сборной Камеруна провел за красно-белых 22 матча в чемпионате и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.

