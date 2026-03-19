Камерунский защитник «Спартака» вознамерился отомстить «Зениту»

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но по сумме двух встреч (3:5) продолжит борьбу за трофей через путь регионов. В полуфинале этой ветки турнира красно-белые сыграют с «Зенитом», с которым 14 февраля встречались в 21-м туре РПЛ. Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0, забив оба мяча с пенальти.

«Мы, конечно же, готовы отомстить „Зениту“. Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть. Игра с „Зенитом“ будет сложной, но у нас достаточно сил. Мы это показали в прошлой игре с ними», — сказал камерунский футболист.

Кристофер Ву выступает за «Спартак» с сентября 2025 года. В кубковой игре с «Динамо» защитник стал автором единственного мяча и был признан лучшим игроком матча. Для камерунца этот гол стал вторым за короткий период, ранее он отличился в матче РПЛ с «Акроном» (4:3).

Ранее эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу спорного эпизода в матче «Зенит» — «Спартак».