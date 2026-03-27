Плющенко принял в свою академию двух новых «ангелов»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о пополнении в своей академии «Ангелы Плющенко». «Ангелами» стали фигуристы Вероника Ярметова и Иван Попов.

18-летняя Яметова прежде занималась у тренера Сергея Давыдова. Спортсменка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России. На чемпионатах страны лучший результат фигуристки — пятое место в декабре 2023 года. На чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге она заняла 12-е место.

21-летний Иван Попов считался одним из самых перспективных фигуристов России. Фигурист пропустил прошлый сезон, но решил вернуться в спорт. В мае 2025 года он планировал перейти в сборную Узбекистана, но получил отказ со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о слишком большом количестве соревнований у фигуристов в России.