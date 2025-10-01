Камила Валиева в декабре возобновит карьеру

Татьяна Навка подтвердила, что спортсменка перешла в ее академию и будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

«Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — сказала Навка.

Также она выразила уверенность, что 19-летняя Валиева сможет успешно возобновить карьеру.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации истекает в декабре 2025 года.

