Камила Валиева выложила фото во фривольном наряде

Фигуристка Камила Валиева опубликовала в своем телеграм-канале фото с отдыха.

На берегу моря спортсменка позирует в платье бежевого оттенка с лямкой на одном плече и с глубоким разрезом на животе.

Валиева не снабдила фотографии подписями, заставив поклонников гадать, где она на самом деле находится.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву в употреблении допинга. Фигуристка не сможет выступать на соревнованиях до декабря 2025 года, она лишена золотой медали Олимпиады-2022.

Адвокаты Валиевой обвинили в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое проигнорировало эксперимент профессора Марсьяля Соги, который доказывал, что запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки случайно.

Ранее фигуристка Вероника Жилина объявила о смене гражданства. Она планирует выступать за сборную Азербайджана.