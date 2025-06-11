Никитин ушел из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина и возглавит ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин покинул свой пост и в ближайшее время возглавит ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Никитина, выигравшего с железнодорожниками Кубок Гагарина, был рассчитан до 2027 года, он будет расторгнут по договоренности сторон.

Официальной информации на сайте и в соцсетях «Локомотива» еще не опубликовано.

Специалист уже работал в армейском клубе с 2017 по 2021 год и в 2019 году привел ЦСКА к победе в Кубке Гагарина.

Новый главный тренер появится и в футбольном ЦСКА после того, как Марко Николич покинул клуб ради греческого АЕКа. Сообщалось, что армейцы ведут переговоры с бывшим главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.