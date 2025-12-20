Канадец из «Динамо» назвал преимущества жизни в России

Хоккеист рассказал, что они любят с женой гулять по Красной площади и поблизости. Сикьюра отметил, что каждый раз в центре Москвы они становятся участниками какого-нибудь яркого мероприятия — «рождественская ярмарка или что-то еще красивое».

Отдельно канадский спортсмен выделил безопасность жизни в российской столице.

«По моему мнению, Россия славится именно этим — чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва. Например, при поездках в метро или прогулках поздно вечером никогда не придётся беспокоиться и оглядываться. Так что это как глоток свежего воздуха, моя жена также чувствует себя здесь в полной безопасности, как и каждый, кто приезжает в гости, видит, как здесь красиво. Это круто», — сказал Сикьюра.

30-летний Дилан Сикьюра проводит второй сезон в Континентальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате нападающий набрал 31 (16+15) очко в 36 матчах и является четвертым бомбардиром «Динамо». В НХЛ Сикьюра провел 58 матчей за «Чикаго Блэкхокс», «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Ранее стало известно, что московское «Динамо» и челябинский «Трактор» готовят громкий обмен.