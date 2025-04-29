Канадские болельщики пытались спровоцировать Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве, рассказал, как болельщики в Канаде провоцировали капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

По словам Фетисова, это происходило незадолго до того, как россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки. Овечкин рассказал Фетисову, что, когда они играли в Канаде, где сильное украинское лобби, девушки-болельщицы встретили его с транспарантами: «Убирайся домой».

Фетисов тогда посоветовал Овечкину терпеть, поскольку он является послом доброй воли от своей страны.

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, а в оставшихся матчах довел цифры рекорда до 897 шайб. «Вашингтон» лидирует в первом круге плей-офф в серии с «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1.

После четвертой игры чешский вратарь «Монреаля» Якуб Добеш выразил мнение, что Овечкина должны дисквалифицировать за жесткий хит против Джейка Эванса.