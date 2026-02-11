Канадские хоккеисты перебрались из олимпийской деревни в пятизвездочный отель

Мужская сборная Канады по хоккею переехала из олимпийской деревни в пятизвездочный отель. Об этом журналисту Стивену Лунгу рассказал голкипер Логан Томпсон.

«Я не думаю, что мы делаем это в качестве оскорбления или чего-то подобного. Просто мы хотим выиграть золото и создаем себе для этого все условия», — передает журналист слова Томпсона.

Сообщалось, что канадцы решили перебраться в более комфортное место из-за того, что в отеле у команды будет доступ к конференц-залам, где она может проводить собрания.

Сборная США, напротив, решила на протяжении всего турнира оставаться в олимпийской деревне. Форвард Брэди Ткачак заявил, что команда хочет получить все впечатления, которые может им предоставить Олимпиада.

Сборная Канады на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Францией. Команде США в соперники по группе достались Дания, Латвия и Германия. Первые матчи обе североамериканские команды проведут 12 февраля: Канада встретится с Чехией, США — с Латвией.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал главу ИИХФ француза Люка Тардифа «редким негодяем». На Олимпиаде вместо отстраненной России сыграет сборная Франции.