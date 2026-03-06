Канадский форвард «Динамо» высказался о возможном приобретении гражданства России

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возможности получить российское гражданство. Канадский хоккеист не исключил, что в будущем подумает об этом.

Джордан Уил проводит пятый сезон в России и четвертый — в «Динамо». В феврале канадец продлил контракт с бело-голубыми еще на два сезона.

«Мы здесь уже пять лет, мой сын, в общем-то, вырос в Москве, тоже немного учит русский. Он не знает слов, но уже может напевать гимн России, это довольно забавно. В последние пару лет в Москве я точно чувствовал себя как дома, классно быть здесь еще два года», — сказал Уил.

33-летний хоккеист рассказал, что учит русский язык, который с каждым годом становится лучше. Читать на русском Уил может уже достаточно свободно. По его убеждению, изучение языка и ассимиляция являются проявлением уважения к стране, в которой живешь.

В текущем сезоне Джордан Уил набрал 50 (13+37) очков в 61 матче. Канадец является лучшим бомбардиром бело-голубых.

Ранее клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Джона Карлсона, который выступал за «Столичных» на протяжении 17 сезонов.