«Вашингтон» обменял друга Овечкина после 17 сезонов за клуб

«Вашингтон Кэпиталз» обменяли в «Анахайм Дакс» 36-летнего защитника Джона Карлсона на выборы в первом раунде драфта 2026 года и третьем раунде драфта 2027 года.

Карлсон был одним из лучших друзей Александра Овечкина в «Вашингтоне». В свое время капитан «Кэпиталз» активно продвигал кандидатуру Карлсона на «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

Карлсон всю карьеру провел в «Вашингтоне». Нынешний сезон был для него 17-м в составе «Столичных». В общей сложности американский защитник провел в НХЛ 1143 матча, в которых набрал 771 (166+605) очко. После ухода Карлсона в «Вашингтоне» остался только один хоккеист, кроме Овечкина, кто помнит завоевание командой Кубка Стэнли в 2018 году, — нападающий Том Уилсон.

«Вашингтон» обменял еще одного ветерана — 35-летний нападающий Ник Дауд, выступавший за «Столичных» с 2018 года, отправился в «Вегас Голден Найтс». Эти обмены могут свидетельствовать о том, что менеджмент «Вашингтона» смирился с непопаданием команды в плей-офф, хотя команда всего на четыре балла отстает от восьмого места.

Ранее нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин забросил свою первую шайбу за новый клуб.