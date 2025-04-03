Канадский рекордсмен КХЛ задумал стать российским депутатом

Нападающий клуба «Салават Юлаев» Джошуа Ливо хочет стать депутатом в России после завершения карьеры, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным канала, Джош хочет последовать примеру американского бойца Джефа Монсона, который переехал в подмосковный Красногорск и там избрался местным депутатом.

Ливо провел в уфимском клубе два сезона. В марте он побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов в одном чемпионате. Теперь это достижение равняется 49 шайбам.

«Mash на спорте» пишет, что у канадского нападающего есть еще одна причина навсегда остаться в России — здесь он влюбился в уфимку Юлию Ахматанову.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов в следующем сезоне может подписать контракт с СКА.