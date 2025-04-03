Канадский рекордсмен КХЛ задумал стать российским депутатом
Mash на спорте: хоккеист Джош Ливо решил стать народным избранником в России
Фото: [КХЛ]
Нападающий клуба «Салават Юлаев» Джошуа Ливо хочет стать депутатом в России после завершения карьеры, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».
По данным канала, Джош хочет последовать примеру американского бойца Джефа Монсона, который переехал в подмосковный Красногорск и там избрался местным депутатом.
Ливо провел в уфимском клубе два сезона. В марте он побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов в одном чемпионате. Теперь это достижение равняется 49 шайбам.
«Mash на спорте» пишет, что у канадского нападающего есть еще одна причина навсегда остаться в России — здесь он влюбился в уфимку Юлию Ахматанову.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов в следующем сезоне может подписать контракт с СКА.