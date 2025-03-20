Канадский снайпер «Салавата Юлаева» заговорил на башкирском языке

Лучший снайпер КХЛ пригласил болельщиков на матч полуфинальной серии Женской хоккейной лиги, в котором уфимская «Агидель» примет красноярскую «Бирюсу».

Джош Ливо проводит второй сезона за «Салават Юлаев». Ранее нападающий играл в НХЛ за «Торонто», «Ванкувер», «Сент-Луис», «Калгари» и «Каролину».

Ливо является лучшим снайпером КХЛ этого сезона. В четверг, 20 марта, в матче с «Сибирью» канадец забросил 48-ю шайбу и повторил достижение Сергея Мозякина, установленное в сезоне 2016/17.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк оценил идею Владимира Путина провести матч между командами КХЛ и НХЛ.