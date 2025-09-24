«Салават Юлаев» обменял свою главную звезду в «Ак Барс»

Хмелевски был доволен своим положением в Уфе, где он провел уже три сезона, но «Салават Юлаев» испытывает серьезные финансовые причины, поэтому и обменял своего лидера. Взамен уфимцы получили денежную компенсацию в размере 230 млн и защитника Уайатта Калынака, которого «Ак Барс» подписал перед началом нового сезона.

На Хмелевски претендовал и «Авангагрд», но казанцы предложили более солидную компенсацию.

Саша Хмелевски, не закрепившись в НХЛ в клубе «Сан-Хосе Шаркс», в 2022 году переехал в Россию. За время выступления за «Салават Юлаев» нападающий набрал 164 (79+85) очка.

Ранее стало известно, что российский нападающий Василий Подколзин подписал новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз».