Канадский тренер назвал наиболее впечатлившую команду НХЛ

Главный тренер «Шанхай Дрэгонз» Митч Лав рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», какая команда КХЛ его наиболее впечатлила.

Лав руководит «Шанхаем» около двух месяцев, на этом посту он сменил звездного тренера Жерара Галлана. Специалист считает, что в Кубке Гагарина может успешно выступить ЦСКА. «Шанхай» под руководством Лава трижды уступил армейцам с минимальным счетом (0:1, 5:6, 1:2).

Канадец отметил, что структурированный, организованный хоккей ЦСКА хорош именно для плей-офф.

«Против них очень тяжело забивать. Они очень предсказуемы в хорошем смысле — четко выполняют свою систему. Они умеют ждать ошибок соперника и пользоваться ими. На мой взгляд, именно такой хоккей и нужен в плей-офф. Чтобы выиграть чемпионство, нужно уметь проводить такие матчи — где достаточно двух-трех голов для победы», — сказал Лав.

Тренер «Шанхая» рассказал, что игра ЦСКА впечатлила его настолько, что после одного из матчей он пообщался с главным тренером армейцев Игорем Никитиным. Напомним, Никитин уже дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019 году с ЦСКА и в 2025-м с «Локомотивом».

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции, «Дрэгонз» находятся на девятой строчке и утратили шансы на попадание в плей-офф.

