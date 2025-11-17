Канадский тренер покинул «Трактор» из-за усталости
«Трактор» объявил об отставке канадского тренера Бенуа Гру
Фото: [ХК «Трактор»]
«Трактор» объявил об отставке главного тренера Бенуа Гру. В сообщении челябинского клуба говорится о том, что канадский специалист покидает «Трактор» по семейным обстоятельствам.
Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише.
«В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой», — заявил Бенуа Гру.
57-летний канадец возглавил «Трактор» весной 2024 года. В минувшем сезоне челябинская команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву». В текущем сезоне «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.
Ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Алексея Кудашова.