Московское «Динамо» отправило в отставку главного тренера

На официальных ресурсах хоккейного клуба информации об увольнении пока нет, но свою отставку подтвердил сам Кудашов. Предполагается, что временно исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Кудашова Вячеслав Козлов.

15 ноября в регулярном чемпионате «Динамо» обыграло «Сибирь» (3:2), а до этого были поражения подряд. При этом турнирное положение бело-голубых особой тревоги не вызывало: команда уверенно идет в зоне плей-офф (пятое место на Западе), набрав 33 очка в 26 матчах.

Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с весны 2021 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов с 2021 года работал с Кудашовым. Летом он уходил на самостоятельную работу — в ХК «Сочи», но уже в сентябре вернулся в тренерский штаб «Динамо».

Ранее ХК «Сибирь» отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева.