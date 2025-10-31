Ротенберг назвал российский город, который лучше Лондона и Парижа

Ротенберг поставил Новосибирск выше Лондона и Парижа. Он отметил, что в этом городе особая атмосфера: здесь чувствуется история Российской империи и Советского Союза.

«Он точно лучше, чем Париж и Лондон, которые сейчас ведут борьбу со своими проблемами. Не будем сейчас это обсуждать, но города в России сейчас в целом развиваются. И не просто так мы в Новосибирске проводим международный турнир — это замечательная новость. Там новая арена построена, там искренне любят хоккей. Поэтому я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Новосибирск, когда мы там играем», — сказал Робенберг.

В декабре в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала.

Новосибирск (до 2026 года — Ново-Николаевск) был основан в 1893 году, спустя десять лет получил статус города. Ныне это третий по численности населения мегаполис России.

