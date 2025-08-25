Канадский защитник «Локомотива» восхитился российской едой

Новичок ярославского «Локомотива» Мак Холлоуэлл в разговоре с «ВсеПроСпорт» отметил качество пищевых продуктов в России.

«Я привередливый в еде, но здесь пробовал морепродукты — тунец, гребешки. Дома я бы не стал. Там больше фастфуда, здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. И тело чувствует себя лучше», — признался хоккеист.

26-летний защитник в июне подписал однолетний контракт с «Локомотивом». В 2018 году «Торонто Мейпл Лифс» выбрали Холлоуэлла в четвертом раунде драфта. Большую часть взрослой карьеры канадец провел в АХЛ, а за основную команду «Торонто» сыграл только шесть матчей в сезоне-2022/23, записав на свой счет две результативные передачи.

