В Госдуме решили наказать экс-футболиста «Зенита» Клаудиньо за антироссийские высказывания

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Sport24, что подготовит запрос в правоохранительные органы по поводу высказываний экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России и СВО.

Футболист, имеющий российский паспорт, в интервью бразильским СМИ рассказал, что не был счастлив в «Зените» после начала СВО и переживал за своих друзей, выступавших на тот момент за «Шахтер».

«Когда гражданин РФ, кем является Клаудиньо, заявляет о том, что он не поддерживает нашу страну, осуждает СВО и так далее, он попадает под российское законодательство. А у нас все перед законом равны и едины. Поэтому, если ты не поддерживаешь, попадешь под определенную статью нашего законодательства», — сказал Свищев.

Он подчеркнул, что может инициировать лишение Клаудиньо российского гражданства, если компетентные органы подтвердят некорректность высказываний футболиста.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. Весной 2023 года футболист получил российское гражданство. Бразилец покинул «Зенит» в январе 2025 года, перейдя в катарский «Аль-Садд».