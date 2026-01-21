Канадский защитник «Монреаля» высоко оценил талант Ивана Демидова

В матче с «Миннесота Уайлд» (4:3) россиянин выложил шайбу открытому Хатсону под бросок с ходу, и защитник вывел «Монреаль» вперед (3:2).

«Я запросил пас и понял, что он меня увидел. Он так хорошо читает игру и умеет отдавать шайбу в нужное место, так что это был действительно отличный пас», — сказал Хатсон.

Демидов, оформивший в матче два ассиста, был назван третьей звездой матча. Лучшим игроком был признан нападающий «Монреаля» Коул Кофилд , забросивший победную шайбу за 15 секунд до конца матча. В составе «Миннесоты» нападающий Владимир Тарасенко отметился дублем, а форвард Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

20-летний Иван Демидов лидирует в списке бомбардиров-новичков НХЛ с 43 (11+32) очками в 50 матчах. Ближайшего конкурента Бекетта Сеннеке из «Анахайм Дакс» он опережает на пять баллов.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в бомбардирской гонке в НХЛ после ассистентского хет-трика в матча с «Сан-Хосе Шаркс».