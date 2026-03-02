Канадского нападающего «Динамо» оштрафовали за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод из матча московского «Динамо» и «Металлурга» и принял решение наказать канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа за симуляцию.

Хоккеист будет оштрафован, о размере взыскания не сообщается.

«Динамо» обыграло «Металлург» со счетом 4:1. В одной из атак Комтуа применил силовой прием против Александра Петунина, а затем упал после того, как соперник слегка задел его за плечо. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин заявил, что такое поведение обычно не характерно для канадских хоккеистов, а Комтуа в этом эпизоде был «больше на курицу похож».

27-летний Комтуа, ставший чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году и выступавший в НХЛ за «Анахайм Дакс», играет за «Динамо» с 2024 года. В текущем сезоне на его счету 34 (19+15) очка в 53 матчах.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии реакции в мировом спортивном сообществе на агрессию США и Израиля против Ирана.