Кандидат в мэры Нью-Йорка обвинил ФИФА в алчности

Политик выпустил ролик, где показал свои футбольные навыки и обвинил руководство международной федерации в завышенных ценах на билеты. Мамдани пояснил, что ФИФА не установила ограничения наценок при перепродаже, а также — впервые — не предоставила квоту для местных болельщиков. По мнению Мамдани, это делает невозможным посещение матчей чемпионата мира по футболу для простых жителей Нью-Йорка.

Мамдани требует установить квоту в 15% для жителей городов, где пройдут матчи чемпионата. Также он выступает против динамического ценообразования, когда ФИФА продает билеты на своих сайтах за ту цену, которую готовы заплатить покупатели, а затем на своих официальных ресурсах позволяет перепродавать билеты без всяких ограничений цены.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. В финальном турнире впервые примут участие 48 команд.

