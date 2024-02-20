Капитальный ремонт стадиона «Гидросталь» завершается в подмосковном Чехове

В Чехове на финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту стадиона «Гидросталь». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что работы на данном объекте ведутся в рамках президентской программы. Общая площадь стадиона составляет чуть более тридцати квадратных метров. На объекте двадцать пять рабочих, которые завершают отделку помещений.

В ходе капремонта подрядчик выполнил ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполняют отделку помещений: отремонтировали полы и потолки, заменили плитку. На территории заменили футбольное поле, спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.