Капитальный ремонт стадиона «Старт» продолжается в подмосковном Ногинске

Рабочие приступили к работам по благоустройству территории стадиона «Старт» в Ногинске, где осуществляется капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья». Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что данный спортивный объект построили в 1975 году, а в 2021 году был признан аварийным и закрыт. В обновленном помещении будут размещены спортивные и тренажерные залы. Футбольное поле с искусственным покрытием будет оборудовано системой подогрева, а по периметру разместят беговые дорожки для легкоатлетов.

Также здесь будет установлена крытая хоккейная коробка, что позволит заливать лед уже при низких плюсовых температурах. Тем самым увеличить продолжительность спортивного сезона. Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде.