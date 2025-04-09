Капитан «Колорадо» может вернуться в игру спустя три года

Шведский форвард тренируется в составе «Колорадо Иглз», фарм-клуба «Эвеланш».

Ландескуг не играл за «Колорадо» с победного для команды Кубка Стэнли 2022 года, нападающий все это время восстанавливался после травмы. Хоккеист неоднократно заявлял, что планирует продолжить карьеру.

32-летний форвард провел в НХЛ 738 матчей, в которых набрал 571 (248+323) очко. Контракт Ландескуга с «Колорадо» с кэпхитом $7 млн рассчитан до 2029 года.

Ранее стало известно, что «Филадельфия Флайерс» выдвинула российского вратаря Ивана Федотова на приз «Билл Мастертон Трофи».