Капитан «Краснодара» не понял, за что российские клубы отстранили от еврокубков

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о том, как проживать пик своей карьеры без участия в еврокубках.

В 2022 году УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков после начала специальной военной операции на Украине.

«Я иногда задумываюсь: «Ну почему так? За что?» Хочется, конечно, сыграть там. Тяжело просто смотреть по ТВ, а не играть», — сказал капитан «Краснодара».

Сперцян отметил, что не понимает, как можно смешивать футбол и политику. Он воспринимает отстранение российских клубов как настоящую несправедливость.

25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и всю свою карьеру провел за «быков», начиная с детских и юношеских команд. Он успел провести два матча за «Краснодар» в Лиге чемпионов до отстранения российских клубов.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.

