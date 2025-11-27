Капитан «Локомотива» Баринов сцепился с фанатами «Спартака»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поругался с фанатами «Спартака» после матча на Кубок России, в котором железнодорожники уступили красно-белым со счетом 2:3.

Фанаты позволили себе нецензурные выкрики в адрес футболиста, которые сопровождали демонстрацией среднего пальца. Баринов предлагал им спуститься с трибун, чтобы разобраться. Позже к болельщикам поднялся агент футболиста Павел Банатин и попробовал их убедить вести себя прилично.

Спартаковские болельщики объяснили, что их действия были ответкой на слова Баринова в одном из интервью, где он произнес фразу «жарить мясо» («мясо», «мясные» — распространенные прозвища красно-белых).

«Мы не считаем это провокацией. Он профессиональный футболист, мастер, он не должен себя вести так. Его провоцируют каждый день. Если ты профессионал — ты должен реагировать на это нормально. А как вы считаете: когда он, футболист, на видео говорит кричалку в адрес «Cпартака» и заводит, это не провокация? Почему мы не можем то же самое сделать? Просто мы обычные люди, а он мастер спорта, сборная России», — объяснили фанаты «Спартака» свое поведение.

Баринов после выхода со стадиона сказал, что ничего необычного не произошло: «Да ладно, все уже, проехали».

Ранее сообщалось, что Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры о новом контракте. По окончании сезона полузащитник может покинуть команду в качестве свободного агента — Баринов неоднократно заявлял о своем желании попробовать силы в европейском клубе.