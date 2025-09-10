Капитан «Питтсбурга» Кросби может сменить клуб в НХЛ

Представитель хоккеиста не исключил такой сценарий и отметил, что возможный обмен будет зависеть от результатов «Пингвинз»

«Они уже три года не выходят в плей-офф. Все будет зависеть от того, в какой форме будет Сид и как будет выступать команда. Лично я считаю, что такой игрок, как Сид, должен играть в плей-офф в каждом сезоне» — сказал Бриссон.

Сидни Кросби бессменно выступает за «Питтсбург» с 2005 года. Его действующий контракт с кэпхитом $8,7 млн рассчитан еще на два сезона. С Кросби команда трижды выигрывала Кубок Стэнли. Нападающий провел в НХЛ 1352 матча, в которых набрал 1687 (625+1062) очков. Кросби является членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, побеждавшие на чемпионате мира, Олимпиаде и в Кубке Стэнли.

