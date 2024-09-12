Капитан сборной Мексики перешел в московский «Локомотив»

Мексиканский защитник Сесар Монтес, покинув испанскую «Альмерию», присоединился к московскому «Локомотиву». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Контракт с 27-летним игроком из Мексики будет действовать до лета 2029 года. Новый участник команды будет играть под 23-м номером.

Монтес начал свою карьеру в «Альмерии» в 2023 году, перейдя из «Эспаньола». За это время он провел 23 матча за клуб. Также защитник сыграл 48 матчей за сборную Мексики, забив один гол. В последних играх сборной на Кубке Америки Монтес выходил на поле в качестве капитана. Он два раза становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (2019, 2023) и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

После семи туров «Локомотив» имеет в своем активе 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

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