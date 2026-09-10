Капитан «Спартака» назвал идеального легионера для РПЛ

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «Матч ТВ» назвал игрока, который может служить образцом для других легионеров в Российской премьер-лиге.

По его мнению, таковым является защитник красно-белых Кристофер Ву.

«Ву — отличный и открытый парень. Очень старается учить русский язык, шутить с нами, с русскими ребятами. Он очень хорошо адаптировался в команде. Ву — это пример того, какими должны быть легионеры в РПЛ», — сказал Роман Зобнин.

Кристофер Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года, выкупив свой контракт у французского «Ренна». Камерунский защитник быстро стал основным игроком обороны московского клуба. В общей сложности Ву провел 38 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. Действующий контракт 24-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 2029 года.

Ранее сообщалось, что Кристофер Ву обиделся на невызов в сборную Камеруна на ближайшие матчи и удалил из соцсетей все фотографии в форме национальной команды.