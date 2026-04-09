Петербургские фанаты забросали игроков «Спартака» бутылками с водой

После финального свистка в матче «Зенит» — «Спартак» фанаты петербургского клуба забросали пластиковыми бутылками с водой проходивших мимо трибуны футболистов московского клуба. Как сообщает «Чемпионат», одна из бутылок попала в голову форварду Манфреду Угальде.

«Зенит» и «Спартак» сыграли в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча на «Газпром Арене» завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее были спартаковцы (7:6). В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» выбыл из турнира.

Угальде оказался двойным неудачником в этот день. Он был единственным футболистом «Спартака», который не сумел реализовать послематчевый пенальти, а затем еще и получил бутылкой по голове от питерских фанатов.

Решающий удар в серии пенальти забил камерунский защитник «Спартака» Кристофе Ву. После матча он дал короткое интервью на русском языке, удивив грамотной речью, — футболист играет в России немногим более полугода.