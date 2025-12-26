«Спартак» продлил контракт с капитаном команды

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта со своим капитаном Романом Зобниным еще на один сезон, до 2027 года.

Полузащитник выступает за красно-белых почти десять лет, после того как летом 2016 года перешел в «Спартак» из «Динамо». Сумма трансфера составила €3 млн. В первый же сезон с новой командой Зобнин стал чемпионом России.

В общей сложности 31-летний хавбек провел за «Спартак» 291 матч во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 19 передач. В текущем сезоне Зобнин выходил на поле 19 раз и отметился голом в кубковом матче против «Пари НН» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» практически согласовали переход 21-летнего вингера бело-голубых Ульви Бабаева. Полузащитник решил перебраться в «Спартак», несмотря на настоятельные рекомендации не делать этого от члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина.