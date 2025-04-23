Капитана «Автомобилиста» Голышева отстранили из-за положительной допинг-пробы
«Советский спорт»: хоккеист Голышев сдал положительную допинг-пробу
Фото: [ХК «Автомобилист»]
Капитан хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев отстранен после положительной допинг-пробы, утверждает «Советский спорт».
Если будет доказано умышленное употребление запрещенных препаратов, хоккеисту грозит дисквалификация до четырех лет.
Всю карьеру в КХЛ 30-летний нападающий провел в Екатеринбурге. В 2016 году он был задрафтован в четвертом круге клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». В 2021 году Голышев провел полтора десятка игр в фарме «Айлендерс», но в основной состав не попал и вернулся в «Автомобилист».
В минувшем сезоне Голышев набрал 39 (14+25) очков в 59 матчах за «Автомобилист». Клуб из Екактеринбурга уступил в первом раунде плей-офф «Ак Барсу».
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром клуба Стефаном Да Костой.