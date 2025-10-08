Капризов и Овечкин стали лидерами межсезонья НХЛ по проданным джерси

Компания Fanatics, производящая форму и экипировку для клубов НХЛ, подвела итоги продаж в межсезонье.

Самыми продаваемыми стали свитера россиян Кирилла Капризова и Александра Овечкина. Россияне опередили в пятерке рейтинга Дилана Ларкина из «Детройта», Клейтона Келлера из «Юты» и Давида Пастрняка из «Бостона».

Александр Овечкин в конце минувшего сезона побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» проведет последний сезон по действующему контракту.

Кирилл Капризов заключил рекордный контракт с «Миннесота Уайлд». С сезона 2026/27 россиянин будет зарабатывать по $17 млн за сезон.

