Капризов признался, что не показывает свою лучшую игру в нынешнем сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов самокритично оценил свою игру в нынешнем сезоне. Он рассчитывает набрать оптимальную форму к играм плей-офф.

«В этом году у меня было много игр, когда я не показывал свой лучший хоккей. Это проявляется в мелочах. Я допускаю ошибки, не могу забить или не сразу играю так, как хочу», — признался Капризов в интервью клубной пресс-службе.

Нападающий подчеркнул, что именно мелочи будут важны в играх плей-офф. Капризов пообещал, что постарается показать в них свой лучший хоккей и быть готовым к каждому матчу.

«Миннесота» практически гарантировала себе участие в матчах за Кубок Стэнли. На данный момент команда Капризова занимает третье место в Западной конференции НХЛ с 90 очками после 69 игр. Сам россиянин набрал 80 (38+42) очков и занимает десятое место в списке бомбардиров. В своей команде Капризов — лучший по результативности, он на пять баллов опережает форварда Мэтта Болди.

Перед началом сезона 28-летний Капризов подписал рекордный контракт с ежегодной зарплатой в $17 млн. Новое соглашение начнет действовать со следующего сезона.