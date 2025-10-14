Капризов с одноклубником повторили рекорд «Миннесоты» 17-летней давности
Хоккеисты Капризов и Болди повторили рекорд «Миннесоты» 17-летней давности
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 Б.
Одну из шайб «Дикарей» забросил Кирилл Капризов. Россиянин и его одноклубник Мэтт Болди в трех стартовых матчах набрали по 7 (3+4) очков, повторив второй результат в истории франшизы. В сезоне 2007/2008 столько же результативных баллов после трех первых матчей было у Антти Миеттинена — 7 (5+2). Рекордсменом клуба по этому показателю является Микко Койву — 9 (1+8).
Капризов и Болди делят третье место в гонке бомбардиров во всей НХЛ. Возглавляют список два игрока «Колорадо Эвеланш». У Нэтана Маккиннона 8 (4+4) балла, у Мартина Нечаса — 8 (3+5). При этом «Лавины» провели на один матч больше.
Накануне сезона Кирилл Капризов подписал рекордный контракт в НХЛ: начиная с сезона 2026/27, в течение восьми лет россиянин будет зарабатывать по $17 млн в год.