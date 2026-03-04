Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам

Россиянин в концовке матча отправил шайбу в пустые ворота «Тампы», и этот гол стал для него 220-м за «Миннесоту». Таким образом, Капризов превзошел достижение Мариана Габорика. Причем словаку потребовалось 502 матча, чтобы забросить свои 219 шайб, россиянину — 381, чтобы побить его рекорд.

«Это хорошо, знаете ли, но всегда хочется большего, и лучше об этом не думать слишком много. Приятно, когда все пожимают тебе руки, поздравляют и все такое, но теперь этот момент уже позади, и нужно просто двигаться дальше», — сказал Капризов.

В текущем сезоне лидер «Миннесоты» набрал 75 (35+40) очков в 62 матчах. «Уайлд» занимают третье место в Западной конференции.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сентябре нападающий подписал новый восьмилетний контракт с рекордной в НХЛ зарплатой — $17 млн в год.

Ранее Александр Овечкин предотвратил участие своего соотечественника Михаила Сергачева в массовой драке по окончании матча НХЛ.