Овечкин спас Сергачева от участия в массовой драке

По окончании матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот» завязалась массовая драка, в которой капитан «Столичных» Александр Овечкин взял на себя роль миротворца.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Юты», но хоккеисты продолжили выяснять отношения и после финальной сирены. В драке активно принимал участие защитник гостей Михаил Сергачев, но Овечкин вытащил соотечественника из кучи игроков.

После этого Овечкин и Сергачев мирно общались, наблюдая за дерущимися партнерами.

Александр Овечкин не смог в отчетном матче увеличит свой голевой счет. Нападающему остается всего две шайбы до 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Михаил Сергачев забросил свою десятую шайбу в сезоне, реализовав в первом периоде большинство.

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции с 69 очками в 63 матчах и на четыре балла отстает от зоны плей-офф. «Юта» идет шестой на Западе — 68 баллов в 61 игре.

