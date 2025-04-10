Капризов вернулся после травмы и принес победу «Миннесоте»

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вернулся в состав команды после травмы и в первом же матче забросил победную шайбу.

В игре с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7) россиянин набрал 3 (2+1) очка. Его шайба в овертайме принесла «Миннесоте» важную победу — команда еще не гарантировала себе участие в плей-офф.

Капризов провел на поле 19:28 и девять раз бросал по воротам.

Из-за травмы нападающий пропустил 28 матчей регулярного чемпионата подряд. Капризов мощно начал сезон и до травмы числился среди претендентов на главные индивидуальные призы в НХЛ — «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру) и «Харт Трофи» (самому ценному игроку). На данный момент на его счету 55 (25+30) баллов в 38 играх.

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