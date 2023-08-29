Кардашьян, Бибер и другие: зарубежные звезды, страдающие от серьезных проблем со здоровьем

Наблюдая за известными музыкантами, актерами и другими звездами, мы привыкли смотреть только на позитивные стороны их жизни: успех, признание и богатство. Однако часто мы забываем, что это обычные люди, незастрахованные от обычных человеческих проблем.

С недугами в плане здоровья селебрити тоже сталкиваются. Рассказываем про хронические заболевания иностранных знаменитостей.

Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян уже много лет болеет псориазом — аутоиммунным заболеванием кожи, из-за которого на теле появляется розово-красная сыпь. Эту болезнь звезда унаследовала от матери, а обостряется она на фоне стрессов.

Фото: [ IMAGO/MediaPunch/ТАСС ]

Кардашьян признавалась, что раньше она стеснялась выходить на публику с сыпью, но теперь приняла себя и даже публикует фото с псориазом в соцсетях. Она внимательно следит за здоровьем, а на ее карьеру красная сыпь никак не повлияла.

Майкл Джей Фокс

Известный по фильму «Назад в будущее» актер Майкл Джей Фокс страдает болезнью Паркинсона. Из-за нее он испытывает мышечные спазмы, тремор, проблемы с речью и памятью.

Фото: [ Zuma\TASS ]

По словам актера, проблемы из-за болезни Паркинсона он начал испытывать еще до постановки диагноза. Он забывал реплики своих персонажей, а чтобы справиться со стрессом и переживаниями, стал употреблять алкоголь. Но в 1998 году Фоксу пришлось завершить карьеру из-за прогрессирующего заболевания.

Джастин Бибер

Знаменитый канадский певец Джастин Бибер несколько лет назад сообщил о том, что страдает болезнью Лайма. Артист даже опубликовал видео, на котором левая половина его лица перестала двигаться — он не мог даже моргнуть.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Бибер жаловался, что до того, как он публично рассказал о своей болезни, его подозревали в наркомании. По его словам, ему было тяжело переносить болезнь последнюю пару лет, но он проходит лечение и время от времени даже записывает новые песни.

Канье Уэст

Известный американский рэпер Канье Уэст всегда удивлял поклонников нестандартным и часто вызывающим поведением. За последние несколько лет артист успел официально сменить имя на Йе, признавался в симпатиях к Адольфу Гитлеру и даже баллотировался в президенты США.

Фото: [ imago images/MediaPunch ]

Оказалось, что Уэст страдает биполярным расстройством. Психологические проблемы музыканта связывают со смертью матери. Он неоднократно переживал нервные срывы, а тяжелое состояние Уэста даже привело к разводу с Ким Кардашьян.

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