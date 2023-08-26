Синатра, Трехо, Тайсон: звезды с преступным прошлым

Звезды кино и эстрады стараются предстать перед публикой в наилучших образах. Мы восхищаемся их талантами, смотрим фильмы с их участием и слушаем популярные песни их авторства. Но иногда поклонники даже не подозревают, что у их любимчиков есть или были проблемы с законом.

Рассказываем о знаменитостях с преступным прошлым.

Фрэнк Синатра

Знаменитый американский певец Фрэнк Синатра был не только звездой шоу-бизнеса, но также имел связи с политиками и мафией. Многие друзья детства Синатры стали членами преступных группировок, а сам певец был знаком с кубинскими бандитами.

Фото: [ DPA/PHOTO/TASS ]

Синатра даже владел собственным казино в Лас-Вегасе. Журналисты подозревали, что это не его бизнес и что он в нем — просто лицо для приманки клиентов и отвода глаз полиции. Многие считали, что в обмен певец получал выгодные бизнес-контракты.

Общение Синатры с преступным миром даже отражено в фильме «Крестный отец». Один из героев фильма Джонни Фонтейн по сюжету просил помощи у Дона Корлеоне. Многие критики и зрители считают это отсылкой на известного певца.

Джей-Зи

Популярный американский рэпер Шон Кори Картер, также известный как Джей-Зи, продавал наркотики задолго до того, как обрел всемирную известность. На преступный путь будущий артист ступил из-за финансовых проблем в семье: мать Картера не могла заработать достаточно, чтобы прокормить четверых детей.

Фото: [ AP/TASS ]

Рэпер отмечал, что сам никогда не употреблял наркотики и продавал их только ради заработка. По-настоящему Картер увлекался музыкой, а семья поддерживала его начинания.

Дэнни Трехо

В детстве будущий актер Дэнни Трехо увлекался боксом, но у семьи совсем не было денег на спортивные занятия. Из-за этого Трехо начал совершать мелкие преступления вместе со своим дядей. Уже в совсем юном возрасте он крал, грабил, торговал наркотиками и употреблял их.

Фото: [ Chris Pizzello/Invision/AP ]

В 17 лет Трехо впервые попал в тюрьму и отсидел там целых 11 лет. Именно в тюрьме он вернулся к своему детскому увлечению боксом, избавился от наркотической зависимости, а вскоре после освобождения стал тренером по боксу на съемочной площадке. Там и началась актерская карьера Трехо.

Майк Тайсон

Всемирно известный боксер в тяжелом весе Майк Тайсон был обвинен в изнасиловании и приговорен к шести годам тюремного заключения. Спортсмен славился невероятной жестокостью в отношении женщин, его неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах.

Фото: [ imago images / Newspix ]

Боксер отрицал все обвинения и называл судей расистами. В тюрьме он пробыл всего три года из шести, но даже за это время он успел поучаствовать в драках. Примечательно, что в 2017 году Тайсон признался в том, что сам был жертвой сексуального насилия. По его словам, к нему приставал мужчина, когда он был ребенком.

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