Названа причина смерти актера из «Маски» Питера Грина

Стали известны новые подробности смерти голливудского актера Питера Грина, известного по ролям в культовых фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво». По информации газеты New York Post (NYP), проведенная экспертиза показала , что 60-летний актер погиб в результате случайного огнестрельного ранения.

Пуля попала в левую подмышечную область, задев артерию. Точные обстоятельства, при которых произошел выстрел, пока не разглашаются. Известно лишь, что трагедия случилась в собственной квартире Грина в Нью-Йорке в декабре 2025 года. Именно там актер был обнаружен без признаков жизни.

Кроме того, как ранее сообщали СМИ, на дверях квартиры погибшего висела зловещая записка. Ее содержание остается неизвестным, и следователи пока не комментируют, имеет ли она отношение к смерти актера.

Для миллионов зрителей Грин навсегда останется частью золотого фонда кино. В «Криминальном чтиве» он сыграл одного из второстепенных, но запоминающихся персонажей, а в «Маске» с Джимом Керри создал образ, который полюбился зрителям.

