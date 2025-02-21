Карина Кросс сообщила о завершении трехлетних отношений с Дмитрием Разваровым

Карина Кросс сообщила о завершении отношений с Дмитрием Разваровым после трех лет совместной жизни. Блогер поделилась новостью на своей странице в социальных сетях.

Она выразила благодарность бывшему партнеру за все совместные моменты и отметила, что на протяжении этих трех лет она была счастлива.

Информация о романе пары появилась в 2023 году, когда Карина и Дмитрий впервые появились вместе на публике. Напоминаем, что до встречи с Разваровым Кросс была в браке с блогером Евгением Ершовым.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Николаса Кейджа подала на него в суд из-за нападения сына.