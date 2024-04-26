Каркас нового физкультурно-оздоровительного комплекса возводят в Бронницах

На Москворецкой улице в Бронницах в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» продолжается строительство нового ФОКа с универсальным спортивным залом. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На площадке задействовано более пятидесяти рабочих, а также четыре единицы специальной строительной техники. Выполняется монтаж основных несущих конструкций надземной части, устройство стен, монтаж наружных инженерных сетей. Примечательно, что все работы идут в соответствии с ранее запланированным графиком. Ввод объекта планируется осуществить в декабре этого года.

Согласно проекту, в комплексе площадью более двух тысяч квадратных метров, предусмотрено размещение универсального спортивного зала с трибунами на 100 человек. Также в здании ФОКа планируют разместить фитнес зал с сопутствующими помещениями для занимающихся и тренерского состава, блок медицинских помещений, буфет.

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