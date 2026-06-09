Карл III и Камилла променяли племянника на лошадей и разозлили подданных

Король Великобритании Карл III и королева Камилла оказались в центре скандала после того, как досрочно покинули свадьбу своего племянника Питера Филлипса, пишет RadarOnline. Причиной столь поспешного ухода стало желание монаршей четы посетить одно из самых престижных конных соревнований страны — знаменитое дерби. Для Карла III, который унаследовал от матери любовь к лошадям, это событие оказалось важнее семейного торжества.

Подданные и критики не оценили такой поступок. Многие сочли странным и даже неуважительным факт того, что король променял свадьбу близкого родственника на спортивное мероприятие.

Один из инсайдеров заметил, что, хотя некоторые поймут важность дерби для Карла III, другие все равно осудят его поспешный отъезд. По мнению недовольных, этот шаг оттенил часть семейного торжества и выглядит как пренебрежение к молодоженам.

Источники, знакомые с расписанием королевской семьи, признаются, что ожидали такого развития событий. Однако это не смягчило критику.

Примечательно, что Карл III всего лишь продолжил традицию, заложенную его матерью, покойной королевой Елизаветой II. Та была одной из самых преданных поклонниц конного спорта и за время своего долгого правления пропустила лишь два дерби.

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