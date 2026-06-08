«Невыносимая пустота»: письмо Карла III, написанное спустя три месяца после гибели Дианы, раскрыло его настоящие чувства

Спустя три месяца после трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе, нынешний король Великобритании Карл III (тогда еще принц Чарльз) написал письмо своему другу Питеру Хоутону. В послании, которое не предназначалось для широкой публики, он выразил соболезнования Хоутону, потерявшему близкого человека, и сравнил его утрату с собственной, сообщает RadarOnline.

Письмо раскрывает глубокую эмоциональную боль Карла III, которую он старался не показывать на публике. Он описал свое состояние как «невыносимую пустоту». Вопреки распространенному мнению о том, что его брак с Дианой был лишь формальностью, король признался, что ее смерть затронула его гораздо глубже, чем предполагали многие.

Диана была матерью его двух детей, принцев Уильяма и Гарри, и играла важную роль в его жизни на протяжении многих лет. Даже после развода она оставалась частью его семьи.

Публика редко видела Карла III в таком эмоциональном состоянии в тот период. Он держался сдержанно, и его горе часто оставалось за кадром. Однако это письмо, адресованное близкому другу, показывает, что он также переживал глубокую утрату.

Несмотря на все разногласия, смерть Дианы оставила в его душе рану, которую он не мог выразить словами перед камерами.

Ранее стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри специально отвлекают публику от Карла III.